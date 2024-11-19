العالم اليوم - إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين وتعتقل 12 في الضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - قتل 3 فلسطينيين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية القريبة من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء، حسبما أكد محافظ المدينة لـ"فرانس برس".

وأوضح المحافظ كمال أبو: "أبلغنا رسميا من قبل الارتباط العسكري عن 3 شهداء، وجثامينهم محتجزة الآن لدى الجيش الإسرائيلي".

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا عن هوية الشبان الثلاثة.

ومن جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء الإثنين وحتى صباح الثلاثاء، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة، من بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين والخليل وقلقيلية ورام الله وطوباس وطولكرم.

وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة، بما فيها القدس".