ماذا تعرف عن مرض “التهاب اللفافة الأخمصية بالقدم”؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - إذا كنت تعاني من ألم مستمر في قدمك أثناء المشي دون سبب واضح، فقد تكون مصابًا بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهي حالة شائعة تؤثر على باطن القدم، وخاصة منطقة الكعب.

ويعتبر التهاب اللفافة الأخمصية من الحالات الشائعة، حيث يصيب حوالي شخص واحد من كل عشرة أشخاص خلال حياتهم.

وهو أكثر شيوعًا بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، لكنه يمكن أن يؤثر على أي فئة عمرية. يتميز هذا الالتهاب بألم حاد في أسفل القدم، وغالبًا ما يكون عند الكعب، ويكون الألم أكثر حدة في الصباح أو بعد فترات طويلة من الجلوس أو الوقوف.

وقد نشر الدكتور براين مينان فيديو على حسابه في “تيك توك” حقق أكثر من 300 ألف مشاهدة، حيث قدم فيه اختبارًا بسيطًا لتحديد ما إذا كان الألم ناتجًا عن التهاب اللفافة الأخمصية.

وفقًا للدكتور براين مينان، يمكن إجراء الاختبار كالتالي:

1. اجلس وضع القدم المؤلمة على الركبة المقابلة.

2. قم بثني القدم باتجاه الركبة وسحب إصبع القدم الكبير للخلف.

3. إذا شعرت بألم في باطن القدم، فقد تكون مصابًا بهذه الحالة.

ويمكن إدارة التهاب اللفافة الأخمصية في المنزل من خلال اتباع النصائح التالية: الراحة وتجنب الأنشطة التي تزيد من الألم، وضع الثلج على المنطقة المؤلمة كل بضع ساعات، وارتداء أحذية مريحة تدعم القدم بشكل جيد.