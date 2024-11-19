مستشار لابورتا: ما يفعله فينيسيوس جونيور ومبابي يقوم به يامال بأسلوب ميسي!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - يرى إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن نجم الفريق، لامين يامال، هو اللاعب الأكثر حسماً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أسلوبه باللعب يذكره ب-ليونيل ميسي.

وقال ماسيب، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أعتقد أن لامين يامال اللاعب الأكثر حسماً في الوقت الحالي، لكن الحديث عن فتى يبلغ 17 عاماً كأفضل لاعب في العالم ليس أمراً جيداً بالنسبة له، لكن بالنسبة لنا، نعم.. التفكير في أننا نمتلك أفضل لاعب في العالم شيء جميل”.

وأضاف: “برز يامال في عام كان بالنسبة لنا لن أقول كأنه يانصيب، لكنه بالطبع العام الذي قرر فيه مبابي الذهاب إلى مدريد، وكان بمثابة القطعة الناقصة لفريق بطل. وفي نفس الوقت يظهر لديك فتى يبلغ 17 عاماً يفوز ببطولة أوروبا، ويصبح ظاهرة عالمية في وقت قصير”.

وأشار: “ما يفعله فينيسيوس ومبابي بسرعتهما وجودتهما، يفعله لامين، ولكن بأسلوب يذكرك بميسي. لديه شيء مختلف. هل يمكن أن يصبح الأفضل في العالم؟ نعم، لكن من الأفضل أن نحافظ على الهدوء”.

وأتم: “المقارنة مع ميسي أمر لا مفر منه، وستظل كذلك، لأن هذا الفتى لا يترك أحداً غير مبال. في كل مباراة يفعل شيئاً يجعلك مذهولاً. إنه امتياز للدوري الإسباني وبرشلونة أن يكون لديه لاعب مثله”.