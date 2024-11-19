أستون فيلا يجدد عقد لاعبه حتى 2030

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن نادي أستون فيلا، اليوم الثلاثاء، عن توقيع لاعبه مورجان روجرز، على عقد جديد مع الفريق، لمدة 6 سنوات.

وبموجب العقد الجديد، سيبقى روجرز ضمن صفوف أستون فيلا، حتى صيف 2030.

وكان مورجان روجرز انضم لصفوف أستون فيلا، في يناير/كانون الثاني الماضي، وسرعان ما حجز مكانه في تشكيلة أوناي إيمري الأساسية، ليكون من أبرز المساهمين بحجز الفريق لمقعد دوري الأبطال.

واستمر روجرز بالتألق خلال الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، الأمر الذي دفع المنتخب الإنكليزي لاستدعاءه للمرة الأولى خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث شارك بديلاً أمام اليونان وإيرلندا.