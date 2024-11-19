نصيحة فعّالة للتخلص من الدهون الحشوية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الدهون الحشوية، وهي نوع من الدهون العنيدة التي يصعب التخلص منها، وتحيط بالأعضاء الداخلية مثل الكبد والأمعاء. هذه الدهون لا تقتصر على كونها مجرد دهون إضافية، بل يمكن أن تفرز بروتينات التهابية تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكري، الكبد الدهني غير الكحولي، وبعض أنواع السرطان.

أول خطوة يجب على الشخص اتخاذها للتخلص من دهون البطن وتحسين صحته العامة هي التخلص من العادة السلبية المتمثلة في الخمول أو قلة الحركة.

وتوصي خبيرة الصحة بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني أسبوعيًا، مشيرة إلى أن عددًا قليلاً من الأشخاص يلتزمون بهذه التوصيات ويستفيدون منها لتحسين حالتهم الصحية. وتؤكد الأبحاث العلمية أن زيادة النشاط البدني قد تكون من أفضل الوسائل لمنع تطور الأمراض المرتبطة بتراكم الدهون في الجسم.

من جانبها، تقول إيرين بالينسكي ويد، أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب حول حمية مرضى السكري: “من خلال زيادة الحركة، يمكن بناء كتلة عضلية هزيلة، مما يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي أثناء الراحة، ويعزز تكوين الجسم بشكل أكثر ملاءمة”. وتضيف: “الحركة تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون وتنظيم مستويات الأنسولين، ما يساعد الجسم على حرق الدهون المخزّنة بشكل أكثر فعالية”.

وتؤكد بالينسكي أنه على عكس الدهون تحت الجلد، التي تكون قريبة من سطح الجسم، فإن الدهون الحشوية تكون مدفونة عميقًا في البطن، ما يتطلب استراتيجيات حركية دقيقة لبدء حرقها. وتوضح قائلة: “إذا كان الشخص جديدًا في ممارسة النشاط البدني المنتظم، يمكنه البدء بتمارين خفيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مثل المشي في الحي، أو الرقص، أو ممارسة اليوغا”. كما يمكن دمج النشاط البدني في الحياة اليومية من خلال خطوات بسيطة مثل صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد، أو ركن السيارة بعيدًا عن الوجهة لزيادة المشي، أو السير على الأقدام بدلاً من استخدام وسائل النقل.

باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل الدهون الحشوية بشكل تدريجي وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل.