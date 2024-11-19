تجربة .. العنب الأحمر قد يقي من سرطان الأمعاء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتقد العلماء أن مركب الريسفيراترول الموجود في العنب الأحمر قد يحمل فوائد صحية حقيقية، منها حماية القلب، إطالة العمر الافتراضي، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

تهدف إلى دراسة ما إذا كانت جرعة منخفضة من هذه المادة الكيميائية، التي توجد أيضًا في التوت الأزرق والفول السوداني، قد تساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء.

وفي هذا الإطار، تقول البروفيسورة كارين براون، الباحثة في مجال السرطان في جامعة “ليستر”: “من خلال تجربة Colo-Prevent، نبدأ دراسة فريدة لمعرفة كيف يمكن للأدوية أن تمنع نمو الأورام الحميدة في الأمعاء”. وتضيف: “قد تكون لهذه التجربة آثار كبيرة على كيفية الوقاية من سرطان الأمعاء لدى الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة به مع التقدم في السن”.

تستند هذه التجربة إلى أكثر من عشر سنوات من البحث الذي أجراه مختبر “براون”، والذي كشف سابقًا أن الريسفيراترول النقي يمكن أن يبطئ نمو الأورام في الفئران، وقد يصل إلى الأمعاء دون أن يُهضم.

يشمل المشاركون في التجربة أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 50 و73 عامًا، وهم جزء من برنامج فحص الأمعاء التابع لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة. تبين أن هؤلاء الأشخاص يعانون من زوائد الأمعاء، وهي أورام صغيرة عادة ما تكون غير خطيرة، ولكنها قد تتحول إلى سرطان إذا تُركت دون علاج. سيخضع المشاركون لعملية إزالة الأورام، ثم سيحصلون على إما الأسبرين وحده أو مزيج من الأسبرين وميتفورمين (دواء السكري) يوميًا لمدة ثلاث سنوات، في جزء من التجربة الرئيسية.

وتؤكد البروفيسورة براون أن هناك طرقًا فعّالة للحد من خطر سرطان الأمعاء، مثل التوقف عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وتقليل تناول اللحوم الحمراء والمصنعة. وتضيف: “لقد حقق الفحص تقدماً كبيرًا في اكتشاف سرطان الأمعاء لدى الأشخاص الأكثر عرضة له، لكن لتحسين النتائج، نحتاج إلى التركيز على الوقاية من ظهور السرطان في المقام الأول”.