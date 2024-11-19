اختبار مفيد للحدّ من تناول السكر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشف فريق من الباحثين عن وجود اختلافات وراثية تؤثر في قدرة الأفراد على هضم بعض أنواع السكريات، مما قد يساهم في تحديد مدى رغبتنا في تناول الأطعمة الحلوة وكمية السكر التي نستهلكها طوال حياتنا.

وأوضح الباحثون أن هذا التفاوت الجيني يعود إلى جين مسؤول عن إنتاج إنزيم “السكراز-إيزومالتاز” (SI)، الذي يلعب دوراً مهماً في تفكيك السكروز (السكر العادي) والمالتوز (وهو نوع من السكر الأقل حلاوة، موجود في بعض الحبوب) إلى سكريات بسيطة يمكن امتصاصها في الأمعاء الدقيقة.

ويمكن أن تؤدي الطفرات الجينية في هذا الإنزيم إلى صعوبة في هضم السكروز والمالتوز. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، التي تتمثل في التشنجات البطنية، والانتفاخ، والشعور بالامتلاء أو الحموضة، يمتلكون غالباً طفرات في الجين SI أكثر من الأفراد الأصحاء.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من طفرات في الجين SI يميلون إلى تناول كميات أقل من الأطعمة التي تحتوي على السكروز مقارنة بالأشخاص الذين يعمل لديهم الجين بشكل طبيعي.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بدراسة عادات الطعام لدى الفئران التي تفتقر إلى الجين SI، ولاحظوا أن الفئران قللت من تناول السكروز بسرعة وأظهرت تفضيلاً أقل له.

ثم اختبر الفريق هذه الفرضية على 6000 شخص في غرينلاند وحوالي 135 ألف شخص من المملكة المتحدة. ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو غياب قدرة الهضم للسكروز (نتيجة لطفرات في الجين SI) يستهلكون كميات أقل من الأطعمة الغنية بالسكروز.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الدكتور بيتر ألديز، قائد الدراسة من جامعة “نوتنغهام” في المملكة المتحدة: “تشير هذه النتائج إلى أن التباين الجيني في قدرتنا على هضم السكروز قد يؤثر بشكل كبير على تفضيلاتنا الغذائية، مما يفتح المجال أمام إمكانية استهداف الجين SI للحد من استهلاك السكروز على مستوى المجتمع.”

ويأمل الدكتور ألديز وفريقه أن تساهم هذه الاكتشافات في تقليص استهلاك السكروز على نطاق عالمي، حيث إن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية عديدة، مثل التسبب في التهاب مزمن، وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، والسكري، وأمراض الكبد، بل وحتى السرطان.