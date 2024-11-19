بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة جواو بالينيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - كشف بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه، جواو بالينيا، ومدة غيابه عن الملاعب.

بالينيا تعرض للإصابة أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، البرتغال، الأمر الذي حرمه من المشاركة أمام بولندا وكرواتيا، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي: “أكد القسم الطبي بالنادي أن بالينيا أصيب بتمزق في ألياف العضلات في العضلة المقربة اليمنى أثناء التدريب مع منتخب البرتغال”.

وأضاف: “سيغيب لاعب الوسط بالتالي عن الملاعب في الأسابيع المقبلة”.

جدير بالذكر، أن بالينيا انضم لصفوف البافاري، الصيف الماضي، وشارك معه، حتى الآن، في 13 مباراة بمختلف المسابقات.