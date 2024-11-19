دراسة جديدة تكشف حقائق مثيرة عن رحلات الفضاء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أظهرت دراسة جارية تقوم بها وكالة “ناسا” الأمريكية أن رحلات الفضاء قد تساهم في تسريع عملية الشيخوخة.

في إطار بحثها حول تأثير الحياة في الفضاء على صحة رواد الفضاء، أكدت “ناسا” أن العيش في الفضاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الالتهابات وعدم الاستقرار الجيني، بالإضافة إلى التسبب في خلل في “الميتوكوندريا”، مما يسرع من عملية الشيخوخة، وفقًا لما نشرته مجلة (Scientific Reports).

وأفادت وكالة الفضاء الأمريكية بأن “رحلات الفضاء أدت إلى تغييرات ملحوظة في أنماط التعبير الجيني المرتبطة بالوهن وفقدان العضلات، مما يشير إلى حالة مشابهة للوهن”.

وأضافت: “التعرض لبيئة الفضاء يؤدي إلى تغييرات مرتبطة بالالتهابات وهزال العضلات، وغيرها من الخصائص المرتبطة بالشيخوخة التي تم ملاحظتها في كل من الفئران والبشر”.

تأتي هذه الدراسة بعد مزاعم تفيد بأن قائدة محطة الفضاء الدولية، سونيتا ويليامز، فقدت وزناً بشكل غير صحي، وفقًا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وفي مقابلة حديثة، ذكرت رائدة الفضاء أنها عادت إلى وزنها السابق قبل وصولها إلى الفضاء في يونيو/ حزيران، وذلك ردًا على ادعاءات الأطباء الأخيرة.