العالم اليوم - المبعوث الأميركي آموس هوكستين يصل بيروت

انتم الان تتابعون خبر المبعوث الأميركي آموس هوكستين يصل بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:31 صباحاً - وصل المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين إلى بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن موافقة لبنان وحزب الله على المقترح الأميركي لوقف النار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت مصادر لبنانية أكدت لـ"دوت الخليج"، أمس الاثني، أن هوكستين سيصل إلى بيروت "قريبا" لاستكمال بحث مسودة الحل التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ومن المقرر أن يناقش هوكستين، وفق المصادر، مسودة الحل التي سلمتها السفارة الأميركية في بيروت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل أيام.

وترى مصادرنا أن تواصل المحادثات يؤشر على وجود نقاط عالقة وغير متفق عليها في اتفاق التسوية.

وكان موقع أكسيوس قد ذكر في وقت سابق أن رد حزب الله على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان" نعم"، لكن المحادثات مستمرة.

وفي نفس السياق، وصفت القناة 13 الإسرائيلية، المؤشرات القادمة من لبنان بشأن المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، بالجيدة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا توجد إيجابية نهائية بعد.