الأمم المتحدة: تعرض قافلة مساعدات متجهة لغزة من 109 شاحنات لعمليات نهب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن تعرض قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 109 شاحنات كانت متجهة إلى قطاع غزة، إلى عمليات نهب، حيث وصلت 11 شاحنة فقط إلى المستودع المخصص لها في القطاع.

وقال دوجاريك إن "11 شاحنة تحمل إمدادات غذائية من برنامج الأغذية العالمي ووكالة أونروا تمكنت من الوصول إلى مستودع القطاع عن معبر كرم أبوسالم، بعد عمليات النهب التي تعرضت لها قافلة المساعدات الإنسانية المكونة من 109 شاحنات".

وأوضح أن عمليات النهب "تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالشاحنات، وفي بعض الأحيان، خسارة كاملة للبضائع"، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة كانت الأسوأ "من حيث حجم" المساعدات التي فقدت.

وأشار المتحدث الأممي- حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إلى أن قافلة أخرى من المساعدات كان من المقرر وصولها إلى القطاع، أمس الأول، تلقت تعليمات من قوات الجيش الإسرائيلي للمغادرة، بعد مهلة قصيرة، عبر طريق بديل غير مألوف.

وكانت مسئولة بالطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد قالت- أمس- إن قافلة مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف، بعد دخولها إلى قطاع غزة، مما أسفر عن فقد 98 شاحنة.