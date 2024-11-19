ضبط 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص أستولت على أموال المواطنيين بزعم تسفيرهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة، صور لجوازات سفر، أختام شركات، مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، إيصالات تسليم نقدية، كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم، وصور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.