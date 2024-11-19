مصادر بالتعليم: قرار وقف الدراسة بسبب الطقس مسئولية المحافظين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية قرار يرجع لكل محافظ حسب طبيعة الطقس فى المحافظات، موضحة أن الوزارة لا تصدر قرارات أو توجيهات بتعطيل الدراسة بشكل عام ولكن قرار تعطيل الدراسة سواء فى الإسكندرية أو اى محافظة أخرى مسئولية المحافظين .

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

وأشارت إلى أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، مضيفة أنه بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي ( الأول – الثاني)، سوف تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة .

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.