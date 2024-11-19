وزارة التعليم تبدأ ترشيحات رؤساء لجان ومراقبين امتحانات الدبلومات 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - بدأت المديريات ترشيحات رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية المدارس التعليم الفني استعدادا لامتحانات العام الدراسى الجارى 2024,2025، حيث يتم توزيع نماذج على الأعضاء المستهدفين فى الإدارات والمدارس، وتضمنت الاستمارة أو النموذج كود المعلم والاسم رباعيات ومادة التدريس (التخصص) والإدارة التعليمية وجهة الميلاد وعنوان السكن وأرقام المحمولة ونوع التخصص صناعي زراعي تجاري فندقى والمحافظة وتاريخ التعيين وتاريخ الإحالة للمعاش.

وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط والموانع لمن يتم يرشح للعمل من بينها : ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

أولا الموانع العامة، يجب ألا يكون لديه مانع من المواقع الآتية: الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ٩٩٢) وأن يكون من غير العاملين التابعين الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- موانع القرابة يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة على الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف العمل بها ودرجات القرابة

الدرجة الأولي: الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة).

الدرجة الثانية: الأخ والأخت . الجد والجدة - الأحلك).

الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الحال والخالة - أبناء الأحفاد والدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والصة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحقاد).

- الشروط الخاصة: ألا يكون محالاً إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الامتحانات للدور الأول وألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.