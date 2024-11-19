لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شيماء سيف تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركتها صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

دائمًا ما تلفت شيماء سيف الأنظار بحضورها المبهج سواء على الشاشة أو في حياتها اليومية، ويبدو أن هذا التغيير في مظهرها يعكس جانبًا جديدًا من شخصيتها التي اعتاد الجمهور على محبتها.

وظهرت شيماء بإطلالة مفعمة بالأنوثة والأناقة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث بدت بخسارة وزن ملحوظة أثارت إعجاب الجمهور وأحدثت ضجة إيجابية بين متابعيها، كما جائت الصورة بتفاعل واسع، حيث أشاد الجمهور بجمالها وروحها المرحة التي دائمًا ما تضيف طابعًا مميزًا لإطلالاتها.

منشور شيماء سيف

آخر أعمال شيماء سيف

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال شيماء سيف مسلسل "فراولة" الذي عرض في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية، كما شهد مشاركة كوكبة من النجوم.

أبطال وصناع مسلسل "فراولة"

وشارك في بطولة مسلسل "فراولة" عدد كبير من نجوم الفن هم نيللي كريم، صدقي صخر، وأحمد فهيم، إلى جانب علا رشدي وحجاج عبدالعظيم، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا بين المشاهدين تدور أحداث "فراولة".