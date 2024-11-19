العنبر: جوهرة البحار وعطر الشرق.. إليك فوائده التي لا تُحصى

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

لطالما حظي العنبر بمكانة خاصة في عالم العطور والتجميل، حيث ارتبط بصورته الفاخرة وقيمته العالية. فما هو العنبر وما هي فوائده العديدة التي جعلته مادة أساسية في صناعة العطور؟

العنبر مادة شمعية ذات لون أصفر أو رمادي أو أسود، توجد داخل أمعاء نوع معين من الحيتان. يتم إفراز هذه المادة كآلية دفاعية ضد المواد الحادة التي تتناولها الحيتان، ثم تطرح في البحر. وبعد مرور فترة طويلة من الزمن على تفاعل العنبر مع مياه البحر وأشعة الشمس، تتغير خصائصه الفيزيائية والكيميائية، ليصبح مادة ذات رائحة زكية ومميزة.

ثبات الرائحة: يتميز العنبر بقدرته الفائقة على تثبيت الروائح الأخرى، مما يجعل العطور التي تحتوي عليه تدوم لفترة أطول.

عمق وتركيز الرائحة: يضيف العنبر عمقًا وتركيزًا للروائح، مما يجعل العطر أكثر جاذبية وأناقة.

دفء وخشبية: يمنح العنبر العطر نفحة من الدفء والخشبية، مما يجعله مثاليًا للعطور الشرقية والخشبية.

جاذبية حسية: يرتبط العنبر بجاذبية حسية قوية، مما يجعله مكونًا أساسيًا في العطور الرومانسية والمثيرة.

استخدامات طبية: بالإضافة إلى استخدامه في العطور، كان للعنبر استخدامات طبية في الماضي، حيث اعتقد البعض بقدرته على علاج بعض الأمراض.

يعود تاريخ استخدام العنبر في صناعة العطور إلى آلاف السنين، حيث كان يستخدم في الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية والرومانية. وقد ارتبط العنبر بالعديد من الأساطير والخرافات، حيث كان يعتبر رمزًا للثروة والسلطة.

لا يزال العنبر يحظى بشعبية كبيرة في صناعة العطور الحديثة، حيث يدخل في تركيب العديد من العطور الفاخرة والراقية. يتم استخلاص الزيوت العطرية من العنبر بطرق تقليدية وحديثة، مما يضمن الحصول على أعلى جودة ممكنة.