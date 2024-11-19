ترامب قد يحضر إطلاق صاروخ من شركة أيلون ماسك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - أفادت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يشارك في إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس في تكساس، مما يعكس علاقته الوثيقة مع الملياردير إيلون ماسك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي.

وأوضحت الوكالة أن فريق ترامب الانتقالي لم يرد على طلبها للتعليق على خطط الرئيس المنتخب.

تطورت صداقة قوية بين ترامب وماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى رجل في العالم، الذي أسس شركة سبيس إكس في عام 2002. وغالبًا ما يقدم ماسك المشورة لترامب، وقد أقام لفترة طويلة في نادي مار-إيه-لاجو الذي يملكه ترامب في بالم بيتش.

كما كان ماسك جزءًا من الوفد المرافق لترامب الذي انتقل من فلوريدا إلى نيويورك يوم السبت لحضور حدث رياضي.

ستكون هذه العملية هي الرحلة التجريبية السادسة التي تقوم بها شركة سبيس إكس للمركبة ستارشيب، التي تمثل نظام الصواريخ من الجيل التالي الذي يعتمد عليه ماسك لتحقيق هدفه في إرسال البشر والبضائع إلى المريخ.

وتخطط إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لاستخدام المركبة ستارشيب في مهام إنزال البشر على سطح القمر.