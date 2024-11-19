أمريكية تعتدي على زوجين فلسطينيين داخل مطعم.. والسلطات تقبض عليها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - برغم حالة التضامن الواسعة في المدن الأمريكية دعمًا لفلسطين، إلا أنه لايزال يوجد الكثير من الكارهين للقضية ولكل ما هو فلسطيني والداعمين لكل ما هو يهودي أو صهيوني متأثرين في كثير من الأحيان بالدعاية الحكومية المضللة.

وفي هذا السياق، أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية ما قالت إنه اعتداء وجريمة كراهية من مواطنة أمريكية بيضاء على فلسطينيين.

أظهر مقطع فيديو سيدة تهاجم زوجين فلسطينيين بمدينة ويتون في ولاية إلينوي الأمريكية حيث قال وسيم زهران إن الأمر بدأ بالشتائم ثم تحول إلى الاعتداء الجسدي.

صورت زوجة زهران المرأة وهي تحاول ضرب زوجها زهران على وجه وقبل ثوانٍ تنقض على زوجته الحامل.

غادرت المرأة في النهاية مطعم "بانيرا بريد" قبل وصول شرطة داونرز جروف، ولكن تم القبض عليها ووجهت إليها تهمتان.

وتواجه المرأة البالغة من العمر 64 عامًا من ضواحي شيكاجو الغربية تهمًا بارتكاب جريمة كراهية واتهامها بالاعتداء على زوجين أمريكيين من أصل فلسطيني في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

وجهت إلى ألكسندرا زوستاكيفيتش، 64 عامًا، من دارين بإلينوي، تهمتين بارتكاب جريمة كراهية جنائية وتهمة واحدة تتعلق بجنحة السلوك غير المنضبط.

وقالت الشرطة إن زوستاكيفيتش واجهت رجلاً وصرخت بألفاظ نابية "بخصوص قميصه المكتوب عليه كلمة فلسطين".

وقالت الشرطة إن المشتبه بها حاولت أيضًا انتزاع هاتف محمول من يد زوجته عندما بدأت في تصوير الامر.

وقالت الشرطة في بيان مكتوب "وفقا للشكوى المقدمة ضد زوستاكيويتش، فإنها ارتكبت جريمة كراهية بسبب الأصل القومي المفترض للضحيتين".