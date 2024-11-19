انت الأن تتابع خبر كل العيون عليكي ومن جمال بشرتك جوزك هيتجنن عليكي!!..اعملي وصفة زيت الزيتون و الفازلين وخلي بشرتك منورة زي الشمس..إليكي الطريقة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض البشرة للكثير من المشاكل التي قد تؤثر على مظهرها، مثل الشحوب، البقع الداكنة، والتصبغات، وغالبا ما تكون هذه المشكلات ناتجة عن الإهمال المستمر في روتين العناية بالبشرة، هذه المشاكل تجعل البشرة تبدو باهتة وغير نضرة، ولحل هذه المشكلات، نقدم لك وصفة طبيعية فعالة تعتمد على مكونات بسيطة مثل الفازلين وزيت الزيتون، والتي تساهم في استعادة نضارة البشرة وترطيبها بشكل مثالي، تابعينا لتتعرفي على طريقة التحضير واستخدام هذه الوصفة.

الفازلين وزيت الزيتون للعناية بالبشرة

تعتبر وصفة الفازلين وزيت الزيتون من بين أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على بشرة صحية ومتوهجة، هذه الوصفة تساعد في إزالة الجلد الميت من الوجه، وتساهم في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة، بالإضافة إلى ذلك، فهي تعمل على ترطيب البشرة بعمق وتغذيتها بالعناصر الأساسية التي تحتاجها، لتحضير هذه الوصفة،

نحتاج إلى المكونات التالية:

3 ملاعق صغيرة من الفازلين المرطب.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من ماء الورد.

خطوات التحضير:

الخطوة الأولى: قومي بوضع الفازلين في وعاء صغير، ثم ضعيه في الميكروويف لمدة قصيرة حتى يذوب تماما.

قومي بوضع الفازلين في وعاء صغير، ثم ضعيه في الميكروويف لمدة قصيرة حتى يذوب تماما. الخطوة الثانية: أضيفي زيت اللوز، النشا، وماء الورد إلى الفازلين الذائب، ثم اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

أضيفي زيت اللوز، النشا، وماء الورد إلى الفازلين الذائب، ثم اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس. الخطوة الثالثة: اغسلي بشرتك جيدا لتنظيفها، ثم ضعي طبقة من المزيج على بشرتك مع التدليك بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.

اغسلي بشرتك جيدا لتنظيفها، ثم ضعي طبقة من المزيج على بشرتك مع التدليك بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية. الخطوة الرابعة: اتركي الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه باستخدام ماء فاتر وشامبو مناسب، للحصول على أفضل النتائج، يمكنك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد الوصفة