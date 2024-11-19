نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 4 من قوات اليونيفيل بعد قصف قاعدتهم في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم، عن إصابة أربعة من قوات حفظ السلام من غانا، عندما أصاب صاروخ أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية قاعدتهم في جنوب لبنان.

وأضافت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن قوات حفظ السلام التابعة لها ومرافقها تعرّضت للاستهداف في ثلاثة حوادث منفصلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت اليونيفيل أن قدرتها على المراقبة محدودة للغاية؛ بسبب الصراع المستمر والأضرار التي لحقت بأبراجها.

وأضاف المتحدث باسم اليونيفيل، أن الأرجنتين أخطرت بعثة حفظ السلام الأممية في لبنان بأنها ستسحب 3 من ضباطها.

يذكر أن قوات اليونيفيل تأسست في مارس 1978 بهدف ضمان انسحاب إسرائيل من لبنان، وتوسعت مهامها بعد الحروب السابقة؛ لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ومرافقة القوات اللبنانية.

وتتعرض هذه القوة الأممية -التي تضم نحو 10 آلاف جندي- لضغوط متزايدة نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

واتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "عمدًا" على مواقعها؛ ما أثار تنديدًا دوليًا واسعًا.