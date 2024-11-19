مزيلات العرق من النشا وماء الورد وزيت جوز الهند اصنعيها بنفسك

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رياض - احمد صلاح - مزيلات العرق من المنتجات التى يبحث عنها الجميع وخصوصا فى فصل الصيف، لان الحر الشديد يزيد التعرق وتصبح رائحته مزعجة للكثير من الناس لأنها تؤذى الآخرين ويشعر لصاحبها بالإحراج، لذلك يلجأ الكثيرين إلى المنتجات الكيميائية للتخلص من العرق ورائحته المزعجة ولكن ثبت مؤخرا انها تسبب الأمراض وتزيد من اسمرار الجلد، لذا اتجه معظم الناس إلى البحث عن بدائل طبيعية لأنها لا تشكل خطورة على الجسم عند استخدامها وبالعكس تفتح اماكن التعرق وترطبها لكى لا تحدث بها التهابات تؤدى إلى اسمرار الجلد، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التى أثبتت فاعليتها ونجاحها فى إزالة العرق وسوف نقدم لكم اليوم مزيلات عرق طبيعية يمكنك صناعتها بنفسك فى المنزل.

وصفة النشا وجوز الهند

وهى من الوصفات الطبيعية التى أثبتت فاعليتها ونجاحها فى إزالة العرق والتخلص من الرائحة وتفتيح مكانها وسوف نعرضها عليكم بالتفصيل.

مكونات الوصفة

١/٢ كوب من النشا.

٤ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الخام.

١/٣ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

٥ ملعقة صغيرة من ماء الورد.

١٦ نقطة من زيت اللافندر.

مكونات مزيلات عرق طبيعية

طريقة التحضير

فى طبق صغير نخلط النشا وبيكربونات الصوديوم.

ونحضر طبق آخر ونخلط به زيت جوز الهند وزيت اللافندر وماء الورد جيدا ونضيفهم إلى الخليط السابق ونقلبهم جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإحضار زجاجة مزيل عرق قديمة ونضع بها الخليط ونستخدمه يوميا.

وصفة زبدة الشيا وزيت جوز الهند

هذه الوصفة جميلة جدا فى التخلص من العرق ولرائحته الكريهة لان مكوناتها لها فوائد كبيرة وسوف اعرضها عليكم.

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

٣ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من مطحون الاروروت.

٣ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

بعض قطرات من الزيت العطرى المفضل لديك.

الطريقة

نحضر طاسة صغيرة ونضع بها زبدة الشيا وزيت جوز الهند ونضعها على نار متوسطة حتى تذوب.

ثم نرفعها من على النار ونضيف مطحون الاروروت وبيكربونات الصوديوم.

وبعد ذلك نقلب الخليط جيدا ونضيف الزيت العطرى وتستمر فى التقليب حتى يمتزج الخليط تماما.

ونتركه حتى يبرد ثم نضعها فى علبة مزيل عرق قديمة ونضعه فى الثلاجة ويستخدم يوميا بعد الاستحمام.

وصفة الليمون والنشا

من الوصفات الطبيعية المهمة فى هذا المجال الليمون فوائد عديدة وخاصة في إزالة العرق والتخلص من الرائحة التى تبعث منه وايضا النشا وفوائده في مجال التفتيح لذلك يدخل فى العديد من الوصفات.

المقادير

عصير حبتين من الليمون الكبير.

١١/٢ ملعقة صغيرة من النشا.

كوب صغير من ماء الورد.

١١/٢ ملعقة كبيرة من كريم المجلسين.

طريقة التحضير