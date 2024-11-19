لمنع الحساسية ونمو الوبر الزائد على الوجه مجدداً… هذه هي الوصفة الطبيعية الأكثر سهولة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إزالة الوبر الذي ينمو على الوجه تعتبر عملية دقيقة وحساسة، حيث قد تتسبب بعض الطرق المستخدمة في حدوث حساسية أو احمرار للبشرة.

لكن الآن أصبح بإمكانك تجنب هذه المشاكل باستخدام وصفة طبيعية وسهلة التحضير، تتكون فقط من الماء، عصير ليمونة واحدة، و30 غرامًا من الدقيق.

لتحضير الوصفة، قومي بخلط الدقيق مع عصير الليمون جيدًا، ثم أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة سميكة ومتجانسة.

ضعي العجينة على المناطق التي ينمو فيها الوبر على وجهك، واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك، امسحي العجينة باستخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ، وقومي بفرك البشرة بلطف في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

في النهاية، اغسلي وجهك جيدًا، ثم ضعي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. وللتخلص من الوبر بشكل نهائي، يُنصح بتكرار هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.