تحذير من أضرار الأظافر الاصطناعية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

على الرغم من الشعبية الواسعة التي تحظى بها الأظافر الاصطناعية بين النساء، فإن العديد من أطباء الجلد وخبراء الجمال يحذّرون من أضرارها الصحية المحتملة، لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة قد تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة.

يشير الخبراء إلى أن الأضرار الناتجة عن الأظافر الاصطناعية تأتي نتيجة التعرض للإشعاع المنبعث من مصابيح الأظافر والأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تُستخدم لتثبيت الطلاء. هذه الأشعة قد تخلق بيئة رطبة تُسهّل نمو الفطريات والبكتيريا تحت الأظافر.

تحذّر الأطباء من الاستخدام المفرط للأظافر الاصطناعية، لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، حيث تحتوي العديد من الأظافر الاصطناعية على مادة “الفورمالدهيد” (Formaldehyde)، وهي مادة كيميائية معروفة بأنها قد ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أنها تسبب حروقًا في الجلد. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية المستخدمة لتجفيف طلاء الأظافر قد يؤثر سلبًا على الحمض النووي للجلد، مما قد يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الجلد.

تسهم الأظافر الاصطناعية أيضًا في إضعاف الأظافر الطبيعية، بسبب احتوائها على مادة “الميثاكريلات الميثيلية” التي تدمّر الأظافر. وفي بعض الحالات، قد يعاني البعض من الحكة والاحمرار في منطقة مرقد الأظافر بسبب ردود الفعل التحسسية الطفيفة، ما يؤدي إلى ارتخاء الأظافر الاصطناعية.