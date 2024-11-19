نجم الأهلي السابق: حسام حسن لو كان احترف في أوروبا لتفوق على صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - قال عادل طعيمة نجم الأهلي السابق إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لو خاض تجربة الاحتراف في أوروبا لتفوق على محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.

طعيمة: الشغف هو ما يميز حسام وإبراهيم

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" التوأم حسن كان يتميز بالشغف والإصرار منذ الصغر وكانوا ملتزمين في التدريبات".

وأكمل:" حسام حسن بدأ حياته جناح أيمن وشقيقه إبراهيم كان بيلعب مهاجم وأنا اللي غيرت مراكزهم".

وواصل:" إبراهيم حسن اشتكاني عندما غيرت مركزه إلى ظهير ايمن في سن 17 عاما".

وكشف طعيمة أنه لم يتوقع انضمام عصام الحضري لصفوف المارد الأحمر وصناعة الألقاب والإنجازات.

واختتم: "عصام الحضري كان يتقاضى 500 جنيه شهريًا في بدايته مع دمياط".