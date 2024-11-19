نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: لن نتخلى عن حقنا في الرد على الاعتداء الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات حديثة أن إيران لن تتخلى عن حقها في الرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أراضيها، وأضاف أن طهران ستتخذ الوقت والطريقة المناسبين للرد على هذا الهجوم.

وتابع عراقجي أن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إلى الصراع، مما يثير مزيدًا من القلق بشأن التصعيد المحتمل في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل تصاعدًا ملحوظًا.