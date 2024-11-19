ليونيل سكالوني: سنقابل بيرو بجدية كبيرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - يرى ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن منتخب بيرو، الذي يلاقيه فجر الأربعاء يمتلك لاعبين يجيدون التسديد، وإن حاجته للضغط تدفعه لبذل كل ما لديه.

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحفي للمباراة: بيرو بحاجة إلى النقاط، وهذا سيجعل الأمر صعباً… بغض النظر عن خسارتنا في الجولة الماضية سيواصل الفريق نهجه وسيحاول دائماً اللعب جيداً وخلق الفرص، ولهذا السبب علينا أن نلعب المباراة بجدية.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بـ 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن أوروغواي وكولومبيا أقرب ملاحقيها، بينما تحتل بيرو المركز السابع بـ 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلي المتذيلة.