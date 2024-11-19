بايرن ميونيخ يرفع سقف لإغراءاته لـ موسيالا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - رفع بايرن ميونيخ الألماني سقف لإغراءاته لنجمه جمال موسيالا من أجل التوقيع على عقد جديد مع الفريق البافاري، والذي ينتهي التعاقد بينهما في صيف 2026.

وبحسب شبكة (سكاي ألمانيا)، سيغري موسيالا بـ 25 مليون يورو سنوياً، ما يجعله اللاعب الألماني الأعلى أجراً في أوروبا.

وأضافت الشبكة أن بايرن ميونيخ سيتعين عليه أيضاً دفع عمولة استشارية بنسبة 10% على أقل تقدير، وإذا لزم الأمر مكافأة توقيع للنجم الشاب.

وبالتالي، إذا وقع موسيالا على عقد لمدة 4 سنوات، فقد يصل ما سيدفعه بايرن ميونخ إلى 120 مليون يورو على أقل تقدير.