تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثامنة: تنزانيا تواجه غينيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، فتلعب جمهورية الكونغو مع إثيوبيا الساعة 19:00، وتنزانيا مع غينيا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة

تنزانيا × إثيوبيا 0-0

جمهورية الكونغو × غينيا 1-0

إثيوبيا × جمهورية الكونغو 0-2

غينيا × تنزانيا 1-2

جمهورية الكونغو × تنزانيا 1-0

غينيا × إثيوبيا 4-1

تنزانيا × جمهورية الكونغو 0-2

إثيوبيا × غينيا 0-3

إثيوبيا × تنزانيا 0- 2

غينيا × جمهورية الكونغو 1-0

ترتيب المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو: 12 نقطة (6- 1)

2- غينيا: 9 نقاط (9- 4)

3- تنزانيا: 7 نقاط (4- 4)

4- إثيوبيا: نقطة واحدة (1- 11)