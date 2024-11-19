نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثامنة: تنزانيا تواجه غينيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الثلاثاء، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، فتلعب جمهورية الكونغو مع إثيوبيا الساعة 19:00، وتنزانيا مع غينيا بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة
تنزانيا × إثيوبيا 0-0
جمهورية الكونغو × غينيا 1-0
إثيوبيا × جمهورية الكونغو 0-2
غينيا × تنزانيا 1-2
جمهورية الكونغو × تنزانيا 1-0
غينيا × إثيوبيا 4-1
تنزانيا × جمهورية الكونغو 0-2
إثيوبيا × غينيا 0-3
إثيوبيا × تنزانيا 0- 2
غينيا × جمهورية الكونغو 1-0
ترتيب المجموعة الثامنة
1- جمهورية الكونغو: 12 نقطة (6- 1)
2- غينيا: 9 نقاط (9- 4)
3- تنزانيا: 7 نقاط (4- 4)
4- إثيوبيا: نقطة واحدة (1- 11)