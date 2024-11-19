نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 والمعلقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب السعودية بقيادة مدربه هيرفي رينارد مع نظيره إندونسيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين ظهر اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب "جيلورا بونج كارنو ماديا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي السعودية وإندونيسيا في سادس جولات مرحلة المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال العالم.

موعد مباراة السعودية ضد إندونسيا في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة السعودية ضد إندونسيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد إندونسيا في تصفيات كأس العالم

سيتم نقل وإذاعة مباراة السعودية ضد إندونسيا ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD،

معلق مباراة السعودية ضد إندونسيا في تصفيات كأس العالم

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة السعودية ضد إندونسيا اليوم الثلاثاء في سادس جولات مرحلة المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 للمعلق عبد الله الغامدي.