تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة السابعة: سيراليون تستضيف زامبيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلتقي اليوم، الثلاثاء، ساحل العاج وتشاد في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أإفريقيا بكرة القدم، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب سيراليون مع زامبيا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة السابعة

سيراليون × تشاد 0-0

ساحل العاج × زامبيا 2-0

تشاد × ساحل العاج 0-2

زامبيا × سيراليون 3-2

زامبيا × تشاد 0-0

ساحل العاج × سيراليون 4-1

تشاد × زامبيا 0-1

سيراليون × ساحل العاج 1-0

زامبيا × ساحل العاج 1-0

تشاد × سيراليون 1-1

ترتيب فرق المجموعة السابعة

1- زامبيا: 10 نقاط (5-4)- تأهلت

2- ساحل العاج: 9 نقاط (8-3)- تأهلت

3- سيراليون: 5 نقاط (5- 8)

4- تشاد: 3 نقاط (1- 4)