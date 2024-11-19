نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة السابعة: سيراليون تستضيف زامبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تلتقي اليوم، الثلاثاء، ساحل العاج وتشاد في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أإفريقيا بكرة القدم، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب سيراليون مع زامبيا بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في المجموعة السابعة
سيراليون × تشاد 0-0
ساحل العاج × زامبيا 2-0
تشاد × ساحل العاج 0-2
زامبيا × سيراليون 3-2
زامبيا × تشاد 0-0
ساحل العاج × سيراليون 4-1
تشاد × زامبيا 0-1
سيراليون × ساحل العاج 1-0
زامبيا × ساحل العاج 1-0
تشاد × سيراليون 1-1
ترتيب فرق المجموعة السابعة
1- زامبيا: 10 نقاط (5-4)- تأهلت
2- ساحل العاج: 9 نقاط (8-3)- تأهلت
3- سيراليون: 5 نقاط (5- 8)
4- تشاد: 3 نقاط (1- 4)