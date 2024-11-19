حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم ضد بوتسوانا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نارية من العيار الثقيل أمام نظيره بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى المغرب 2025.

موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تقام مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، اايوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، وخاصة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تنقل مباراة مصر ضد بوتسوانا عبر قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق المعلق الرياضي الشهير على محمد على.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بتسوانا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود تريزيجيه – نبيل عماد دونجا - مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد - عمر مرموش.