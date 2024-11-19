نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجاهل الأهلي والزمالك.. سعد سمير يحكي تفاصيل جديدة عن صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سعد سمير، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن تطور محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي الملحوظ مؤخرًا.

سعد سمير: صلاح شخصية أوروبية

وجاء حديث سعد سمير خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج "حارس الأهلي" مع الإعلامي أحمد شوبير، المذاع على قناة "الأهلي".

وقال لاعب الأهلي السابق: "نجح محمد صلاح في تحقيق هدفه، لقد سعى كثيرًا للاحتراف الأوروبي منذ اليوم الأول".

وأكد: "كان يضع الاحتراف كهدف أساسي أمام عينه، دون التفكير في العروض المحلية والمفاوضات من الأهلي أو الزمالك".

وأردف: "تغيرت شخصية محمد صلاح وأصبح شخصية مختلفة الآن، لقد تحول إلى شخصية أوروبية في العقلية والتفكير".

وأكد: "لقد تألق مع منتخب مصر الأولمبي ولعبنا مباريات ودية، إحداها كانت أمام بازل السويسري، ونجح في تسجيل هدفًا وصناعة هدف آخر، وبعد ذلك انتقل للنادي السويسري".

وشدد: "يتميز نجم ليفربول بأنه يستوعب سريعًا، ولا يكتفي بنجاح معين، بل يواصل اجتهاده ويفضل أن يحرم نفسه من أمور كثيرة فقط ليصل إلى هدفه".

وأتم: "لم يصل صلاح إلى ما هو فيه بمحض الصدفة، بل هو أكثر لاعب مصري حاول تطبيق مبادئ الاحتراف 100% لذلك وصل لهذه الدرجة".