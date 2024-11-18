الرئيس الجزائري يجرى تعديلات وزارية في حكومة العرباوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:32 مساءً - جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثقة في الحكومة ورئيسها الوزير الأول محمد النذير العرباوي.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فإن "الرئيس تبون استقبل اليوم الإثنين، الوزير السيد محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدّد فيه السيد الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه".

وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون، فإنه وبعد استشارة الوزير الأول، عيّن عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم:

-نذير العرباوي الوزير الأول.

-السعيد شنقريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان -الجيش الوطني الشعبي.

-أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

-محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم.

-ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

-لطفي بوجمعة وزير العدل.

-لعزيز فايد وزير المالية.

-العيد ربيقة وزير المجاهدين.

-يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

-كمال بداري وزير التعليم العالي.

-محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية.

-ياسين المهدي وليد وزير التكوين والتعليم المهني.

-زهير بلالو وزير الثقافة والفنون.

-مصطفى حيداوي وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب.

-وليد صادي وزير الرياضة.

صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني.

سيفي غريب وزير الصناعة.

يوسف شرفة وزير الفلاحة.

محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة.

محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية.

الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية.

محمد مزيان وزير الاتصال.

لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية.

طه دربال وزير الموارد المالية.

سعيود سعيد وزير النقل.

حورية مداحي وزيرة السياحة.

عبد الحق سايحي وزير الصحة.

فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

نور الدين وضاح وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

فؤاد حاجي وزير منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني.

سلمى منصوري كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالعلاقات الإفريقية.

سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالجالية.

كريمة طافر كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم.

نور الدين يسع كاتب دولة مكلف بالطاقات المتجددة.

يحيى بوخاري أمين عام للحكومة.