مقـ.ـتل وإصابة 11 إسرائيليا بعد سقوط صاروخ أطلقه حزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:32 مساءً - أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين أن سيدة إسرائيلية قتلت وأصيب 10 آخرون جراء سقوط صاروخ على منطقة بشمال إسرائيل.

وأفادت منظمة نجمة داوود الحمراء مساء الاثنين أن امرأة في الخمسينيات من عمرها قتلت إثر سقوط صاروخ، موضحة أن المرأة أصيبت أثناء وجودها في غرفة آمنة في أحد المباني، واضطر المسعفون بعد ذلك إلى إعلان وفاتها، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأضافت نجمة داوود الحمراء أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من الزجاج المكسور وتم نقلهم لمزيد من الرعاية الطبية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو خمسة صواريخ على إسرائيل، بعد انطلاق صفارات الإنذار في طمرة وشفاعمرو وكابول، من بين أماكن أخرى، بدءًا من الساعة 6:27 مساءً بالتوقيت المحلي.

أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه في أعقاب القصف، تعرضت عدة مبان في شفاعمرو لضربة مباشرة، مضيفة أن القوات تعمل على إنقاذ الأشخاص الذين حوصروا في مبنى لحقت به أضرار جسيمة.

وقال رامي سويد، أحد المسعفين في منظمة "يونايتد هتسلاه": "لقد قُتلت امرأة بعد أن أصاب صاروخ مبنى سكني بشكل مباشر".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ​​المساعدة في مكان الحادث لأكثر من عشرين من سكان المبنى في ظروف مختلفة - وتم إجلاء البعض بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمنظمة "يونايتد هتسلاه" التي وصلت إلى مكان الحادث"، وأضاف أن الطاقم الطبي في منظمة "يونايتد هتسلاه" قدم الرعاية لأولئك الذين يعانون من القلق.