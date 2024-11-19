انت الأن تتابع خبر «جربيها وخلي جمالك مثالي»..... ضعي كمية صغيرة من النشا على كريم نيفيا في هذه المنطقة ل10 ثوان وشاهدي النتيجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم نيفيا هو واحد من أكثر كريمات الترطيب شهرة واستخداما حول العالم، ويتميز بقدرته على تحسين نعومة البشرة وترطيبها بشكل فعال، ولكن هل تعلم أن الجمع بين كريم نيفيا والنشا يمكن أن يكون علاجا مثاليا لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة؟ في هذا المقال، سوف نتعرف على كيفية تحضير هذه الخلطة والفوائد التي تقدمها للبشرة.

مكونات الوصفة:

1. كريم نيفيا من مصدر موثوق.

2. ملعقتان كبيرتان من النشا.

3. كبسولات فيتامين E

طريقة التحضير:

1. وضع كريم نيفيا: ابدأ بوضع كمية من كريم نيفيا في وعاء مناسب.

2. إضافة النشا: أضف ملعقتين من النشا إلى الكريم وامزجهما جيدًا حتى الحصول على خليط كريمي ناعم.

3. إضافة فيتامين E: قم بفتح كبسولات فيتامين E وأضف محتواها إلى المزيج لتعزيز فوائده.

4. خلط المكونات: امزج المكونات معًا بشكل جيد للحصول على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام: