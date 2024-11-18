بطريقه احترافيه إزالة بقع الكلور من الملابس الملونه هترجع جديده في دقيقه

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رياض - احمد صلاح - بطريقه احترافيه إزالة بقع الكلور من الملابس الملونه مهما كانت حجم البقعة هتروح فوراً، يعتبر الكلور من أهم وأقوى مواد التنظيف التي يمكن استخدامها في تنظيف الملابس والأسطح وشتى الأشياء المختلفة التي يمكن تنظيفها، يوجد أنواع مختلفة من الكلور يوجد ما يمكن إستخدامه للملابس البيضاء وما يمكن استخدامة للملابس الألوان، عند وقوع الكلور الأبيض على الملابس الملونة يعتقد البعض بأنها كارثة، ويبحث العديد من ربات المنزل على حل مثالي لإزالة هذه البقع المزعجة، وإليك في السطور التالية من هذا المقال بعض من الحلول الفعالة و المثالية لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة نهائيًا مهما كان حجم البقعة الموجودة.

إزالة بقع الكلور من الملابس الملونه

يوجد العديد من الطرق لإزالة الكلور من الملابس الملونة والتي منها التالي:

يمكن شراء ثيوسلفات الصوديوم من محلات المنظفات أو العطارة، يتم خلط معلقة منه على كوب ماء

ووضعها على البقعة لمدة نص ساعة لإزالة البقعة

يتم غسل الملابس بالطريقة المعتادة ولكن يجب الإنتباه لأن هذه المادة لها آثار على الرئتين

ويلزم بارتداء قفازات عند استخدامها لأنها قد تسبب تهيج للجلد.

ثم استخدم بيكربونات الصوديوم من خلال تكوين عجينة سميكة عند خلط كمية مناسبة منها مع الماء، قم بفرد العجينه على البقعة وفركها بواسطة فرشاة، واغسل الملابس بالطريقة المعتادة.

ألوان الأكريليك لتنظيف بقع الكلور من الملابس الملونة

ألوان الاكريليك من الطرق التي يمكن استخدامها سيدتي لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة

ثم قم بشراء اللون المناسب للقماش من المكتبة، وتقوم بتلوين البقعة وبالتالي ستختفي نهائيًا.

بعض الطرق الأخرى المبتكرة والغير مكلفة وفعاليتها كبيرة