هاني سلامة يعود إلى السينما بعد غياب 13 عاما بفيلم "الحارس" ينتظر الفنان هاني سلامة استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان للسفر إلى هناك لتصوير مشاهده في فيلم الحارس الذي إقرأ المزيد

ينتظر الفنان هاني سلامة استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، للسفر إلى هناك لتصوير مشاهده في فيلم «الحارس»، الذي يعيده إلى الساحة الفنية بعد انقطاع 13 عاماً، منذ أن قدم آخر أفلامه «واحد صحيح» عام 2011، الذي قدمه إلى جانب رانيا يوسف، وكندة علوش، وياسمين رئيس، والراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري.

ويهدف سلامة إلى التواجد في موسم أفلام عيد الفطر خلال شهر أبريل 2025، لتكون عودته للساحة الفنية قوية، بالتزامن مع عرض مسلسله الرمضاني «أمير العوامري»، الذي يقوم بتصوير مشاهده حالياً.

تدور أحداث فيلم «الحارس»، في إطار تشويقي داخل المجتمع اللبناني، حيث يتعاون بطل الفيلم مع الأمن العام اللبناني، لملاحقة مجرم يرتكب جرائم إلكترونية تؤثر في المجتمع، ولهذا السبب يهدف مخرج العمل، ياسر سامي، لبناء مواقع تصوير تشبه في أبعادها طبيعة البناء والطبيعة في لبنان. وقد يؤدي التأخر في انطلاق التصوير إلى احتمالية نقل تصوير مشاهد الفيلم إلى مصر، أو دولة تشبه طبيعتها لبنان.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب سلامة، كل من: ياسمين رئيس، وأحمد الرافعي، وعمرو محمود ياسين، والفنان اللبناني باسم مغنية، وهو من تأليف عمر عبد الرحيم.