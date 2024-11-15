انت الأن تتابع خبر رد غير متوقع من رانيا يوسف على انتقادات جرأتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف بأسلوب غير متوقع على الانتقادات التي طالت إطلالتها الجريئة خلال افتتاح الدورة الجديدة من أحد المهرجانات. أكدت رانيا أن ملابسها تعكس تعليمها وثقافتها، مشيرة إلى أنها نشأت في بيئة اجتماعية تعتبر مثل هذه الإطلالات طبيعية وغير مثيرة للجدل.



وفي تصريحات تلفزيونية، أوضحت رانيا أن تنفيذ إطلالتها استغرق نحو 4 ساعات، مؤكدة حرصها على التجديد واعتماد أساليب غير تقليدية في مظهرها. وأضافت: "تربيتي ومستواي الاجتماعي يفرضان عليّ أسلوبًا معينًا في الملبس، وأنا أحب التجربة والمجازفة بالأفكار الجديدة".



وأشارت الفنانة إلى أن المجتمع المصري في الماضي كان أكثر تقبلًا لهذه الأزياء، مستشهدة بأفلام الأبيض والأسود من حقبتي الخمسينيات والستينيات، حيث كانت الملابس المشابهة شائعة.



اعتادت رانيا يوسف إثارة الجدل بين الحين والآخر بسبب اختياراتها الجريئة، ما جعلها هدفًا لانتقادات حادة، أبرزها ما حدث في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي السابقة حين ارتدت فستانًا مكشوفًا أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي .