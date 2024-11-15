«القاهرة الإخبارية» تناقش التحركات الحثيثة بشأن التسوية في لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:39 مساءً - قالت الإعلامية نهى درويش، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قال لوزير الشؤون الاسراتيجية الاسرائيلي إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أنه ليس لديه أي اعتراض على المخطط الحالي وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت «درويش»، خلال رسالتها على قناة «القاهرة الإخبارية أن صحيفة هيستوري جورنال أشارت إلى أن إسرائيل تُخطط للتوغل في العمق اللبناني في حال رفض حزب الله اللبناني وقف إطلاق النار، كما أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين تحذيرات بشأن تحول خطوة توسيع العمليات العكسرية في لبنان إلى حرب استنزاف.

من جانبه قال نائب رئيس أركان لجيش الأردني سابقا، الفريق قاصد محمود، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صرح بأنه لا يرغب في استمرار الحرب، وأنه لايري أن أي حروب في عهده.

فيما أوضح المحلل السياسي، وجدي العريضي، خلال استضافته بالبرنامج، أن ترامب يسعى لجعل بداية عهده خالية من الحروب في الشرق الأوسط.