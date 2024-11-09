انت الأن تتابع خبر طلع معجزة ربانية.. مشروب سحري موجود في بيتك هيخلصك من الإمساك في 3 دقايق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإمساك هو حالة تتسم بتباطؤ حركة الأمعاء، بحيث تصبح عملية الإخراج أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، مما يؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج، هناك عدة مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

8 مشروبات تساعدك فى العلاج من الامساك

ستساعد على التخلص من الإمساك، وهي: