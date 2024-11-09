انت الأن تتابع خبر طلع معجزة ربانية.. مشروب سحري موجود في بيتك هيخلصك من الإمساك في 3 دقايق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الإمساك هو حالة تتسم بتباطؤ حركة الأمعاء، بحيث تصبح عملية الإخراج أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، مما يؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج، هناك عدة مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
8 مشروبات تساعدك فى العلاج من الامساك
ستساعد على التخلص من الإمساك، وهي:
- – الماء: يعتبر الماء هو العنصر الأساسي والأكثر فعالية في مكافحة الإمساك. يساعد تناول كميات كافية من الماء على تعزيز حركة الأمعاء وتسهيل الإخراج، ويُنصح البالغون بشرب ما بين 1.5 إلى 2 لتر يوميًا للحفاظ على الترطيب الكافي.
- – ماء الليمون: يحتوي الليمون على فيتامين C وحمض الستريك، الذي يعمل كمُلين طبيعي لدى بعض الأشخاص، دون أن يؤدي إلى الإسهال، يساعد تناول عصير الليمون في سحب الماء إلى الجهاز الهضمي، مما يسهم في تسهيل حركة الأمعاء.
- – القهوة: تحتوي القهوة على الكافيين، الذي يساهم في تحفيز حركة الأمعاء. بل إن القهوة منزوعة الكافيين قد توفر نفس التأثير بفضل قدرتها على تحفيز المنعكس المعدي القولوني الذي يساعد على الإخراج بشكل طبيعي.
- – عصائر الفاكهة: تعد عصائر الفاكهة مثل الكمثرى، التفاح، والمشمش فعّالة في تخفيف الإمساك؛ فمثلاً، يحتوي عصير التفاح على نسب عالية من الفركتوز والسوربيتول التي تعزز من حركة الأمعاء وتساعد في التخلص من الإمساك بلطف.
- – عصير البرقوق: يعتبر عصير البرقوق غنيًا بالسوربيتول، وهو ملين طبيعي قد يسبب الغازات أيضًا، وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن تناول عصير البرقوق يمكن أن يكون حلاً آمناً وطبيعياً للإمساك المزمن، إذ أظهرت نتائجه فعالية كبيرة في تليين البراز.
- – مشروب الصبار: يحتوي الصبار على العديد من مضادات الأكسدة، ويساهم في تسريع حركة الأمعاء، وقد أظهرت بعض الدراسات فعاليته كملين، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تصادق على الصبار كعلاج رسمي للإمساك.
- – الشاي الأسود أو الأخضر: يحتوي الشاي، سواء كان أسود أو أخضر، على الكافيين الذي يساعد على تحفيز حركة الأمعاء، ويمكن تعزيز هذا التأثير بإضافة الزنجبيل، المعروف بقدرته الطبيعية على تحسين عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء