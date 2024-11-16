البرتغال وإسبانيا إلى ربع نهائي دوري الأمم

البرتغال وإسبانيا إلى ربع نهائي دوري الأممحسم المنتخب البرتغالي تأهله إلى الدور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه على بولندا بنتيجة ( 5 - 1 )، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول.

وسجل أهداف البرتغال كل من: كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين (72) و(87)، ورافائيل لياو في الدقيقة (9)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (80)، وبيدرو نيتو في الدقيقة (83)، بينما سجل لبولندا دومنيك مارزيك في الدقيقة (88).

وبهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما ظل المنتخب البولندي في المركز الثالث بـ4 نقاط.

ولحساب ذات المجموعة، تغلب منتخب إسكتلندا على كرواتيا بهدف دون رد، سجله جون ماكاجين في الدقيقة (86)، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند 7 نقاط في المركز الثاني.

من جهته، تغلب المنتخب الإسباني (حامل اللقب) على مضيفه الدنماركي بهدفين لواحد ضمن الجولة الخامسة ولحساب المجموعة الرابعة.

وسجل هدفي المنتخب الإسباني ميكيل اويارزابال وأيوزي بيريز في الدقيقتين (15) و(58)، بينما سجل للدنمارك غوستاف ايساكسون في الدقيقة (84). وبذلك، رفعت إسبانيا رصيدها إلى 13 نقطة، بعد أن حسمت تأهلها لربع النهائي منذ الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد الدنمارك عند 7 نقاط في المركز الثاني.

ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل المنتخبان السويسري ونظيره الصربي بهدف لكل منهما، حيث سجل للسويسريين زكي العمدوني في الدقيقة (78)، بينما سجل لصربيا أليسكا ترزيتش في الدقيقة (88) ورفعت رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل المنتخب السويسري في المركز الأخير بنقطتين.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب قبرص على ضيفه منتخب ليتوانيا بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالمستوى الثالث، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل الخاسر في المركز الأخير، بدون رصيد من النقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها، تعادلت رومانيا مع كوسوفو بدون أهداف، ليرفع المنتخب الروماني رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما حافظ منتخب كوسوفو على مركزه الثاني بـ10 نقاط.

وضمن المجموعة الثالثة، فاز منتخب أيرلندا الشمالية على روسيا البيضاء بهدفين دون رد، سجلهما دانيال بالار في الدقيقة (50)، وديون تشارلز من ركلة جزاء في الدقيقة (63)، ليعزز الأيرلنديون صدارتهم بـ10 نقاط، بينما تجمد رصيد روسيا البيضاء عند 6 نقاط.

وفي ذات المجموعة، تغلب المنتخب البلغاري على لوكسمبورغ بهدف رد، سجله أندريان كراييف في الدقيقة (23)، ليرفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط ويرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لوكسمبورغ عند نقطتين في المركز الأخير.