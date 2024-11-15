أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: استعدوا جيداً للساعات القادمة

الشوافي يحذّر: استعدوا جيداً للساعات القادمةأكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي، استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على اليمن خلال الساعات القادمة، داعياً الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار تأثير الكتلة الباردة الليلة مع أجواء شديدة البرودة في المرتفعات والأحواض الجبلية خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع تركز التبريد الليلة حول عمران وجنوبها، وأجزاء من شمال صنعاء.

وقال الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك: "من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى بالنسبة لتلك المناطق أبرد مقارنة بالثلاث الأيام الماضية، ثم المناطق بين يريم وذمار ورداع ودمت والقريبة منها".

وحث الفلكي اليمني المزارعين على أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم، خصوصاً المزروعات المنخفضة (القريبة من الأرض).

ودعا الشوافي الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

وأشار الفلكي الشوافي إلى أن الأجواء ستشهد تحسناً ملحوظاً ليلتي الإثنين والثلاثاء المقبل.