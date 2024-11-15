انت الأن تتابع خبر بمشاركة ياسر إبراهيم.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد في الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتظم ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرا عن التدريبات والمباريات.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات القادمة بعد التوقف الدولي.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي والعلاجي لكل منهم.

كذلك حرص المدير الفني على الاجتماع مع رامي ربيعة مدافع الفريق، للاطمئنان على البرنامج العلاجي والتأهيلي وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة.

وشهد المران تنفيذ برنامج بدني متنوع للاعبين ضمن فقرات المران، وحرص المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة للاعبين في اليوم الأول للتدريبات بعد الراحة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.