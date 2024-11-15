حسين فهمي يغضب من غياب النجوم عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - أثار غياب عدد من نجوم الفن المصري عن حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غضب رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي.

أعرب فهمي عن استيائه من هذا الغياب، وعلق قائلاً: “ربنا يوفقهم ويفضلوا مش معانا”. يأتي هذا التعليق في أعقاب ظهور العديد من الفنانين في فعاليات فنية أخرى تزامنت مع افتتاح المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي يشهد حضورًا لافتًا للأنظار

رغم غياب بعض النجوم، شهد حفل الافتتاح حضورًا كبيرًا للعديد من الفنانات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء بإطلالات أنيقة. من بين الحاضرات: أروى جودة، وليلى علوي، ولبلبة، وميمي جمال، وغيرهن الكثير.

أسباب الغياب:

لم يتم الكشف عن الأسباب الرسمية وراء غياب بعض النجوم عن حفل الافتتاح، إلا أن بعض التكهنات تشير إلى وجود التزامات فنية أخرى أو رغبة في حضور فعاليات أخرى.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي:

أثار غياب النجوم جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض هذا الغياب واعتبروه تقليلًا من شأن المهرجان، بينما دافع آخرون عن الفنانين الذين قد يكون لديهم أسباب خاصة لغيابهم.