دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تتجاوز الدنمارك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - فازت إسبانيا على مضيفتها الدنمار بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل هدفي إسبانيا ميكيل اويارزابال (د 15) وأيوزي بيريز (د 58) وسجل هدف الدنمارك غوستاف ايساكسون (د 84).

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تعادلت سويسرا وصربيا 1-1… سجل لمنتخب سويسرا زكي امدوني (د 78) ولمنتخب صربيا أليكسا تيرزيتش (د 88).

ترتيب المجموعة

1- إسبانيا: 13 نقطة

2- الدنمارك: 7 نقاط

3- صربيا: 5 نقاط

4- سويسرا: نقطتان