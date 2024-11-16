العالم اليوم - أثناء محاولة توقيفه.. رجل يقضم قطعة من أذن شرطية ألمانية

انتم الان تتابعون خبر أثناء محاولة توقيفه.. رجل يقضم قطعة من أذن شرطية ألمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - قضم رجل قطعة من أذن شرطية في مدينة كولونيا الألمانية خلال مشاجرة في الشارع.

وقالت الشرطة الألمانية يوم الجمعة إن الشرطية البالغة من العمر 26 عاما اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية.

وأصاب الرجل البالغ من العمر 40 عاما أحد المارة في جبهته بمفتاح في البداية، ثم تصرف بعدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.

واضطر رجال الشرطة إلى استخدام جهاز صعق كهربائي لمواجهة الرجل، ولكن عندما لم يكن لذلك تأثير، قام العديد من رجال الشرطة بطرح الرجل على الأرض.

وقام الرجل بعض أذن الشرطية وهاجم رجال شرطة آخرين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم في هذه العملية.

وتم احتجاز الرجل، ومن المقرر أن يمثل أمام أحد قضاة محكمة جزئية.