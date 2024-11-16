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أحمد جودة - القاهرة -

أكد دينو لامبارتي وكيل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن كولر يهتم بتطوير اللاعبين بجانب جهازه المعاون الذي يقدم الكثير فهو لا يعمل وحده.

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من تعيين محمد رمضان.. واحتياجات الأهلي في الميركاتو الشتوي



وقال دينو لامبارتي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "كولر يهتم بتطوير اللاعبين بجانب جهازه المعاون".



وتابع: "كولر يحلل الفريق واحتياجاته وبالتأكيد سيتحدث مع مسؤولي النادي لتدعيم الفريق إذا رأى ذلك في شهر ديسمبر".



وأكد: "كولر تلقى خبر تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا بشكل إيجابي وتأكد مع الوقت أنه اختيارا جيدا ".



وأكمل: "محمد رمضان يدعم الجهاز الفني دائما وهذا ما ظهر نتائجه سريعا في الفترة الماضية".

وواصل: "حدث تواصل بيني وبين محمد رمضان ولمست من التواصل أنه إنسان جاد ومحترف جدا ".

وأردف: "بإسم مارسيل كولر أوجه الشكر لجماهير الأهلي العظيمة على الدعم اللامحدود للنادي".

واستطرد: "كولر يرى أن جزء كبير من نجاحات الأهلي سببها دعم الجمهور".

واختتم دينو لامبارتي وكيل مارسيل كولر، حديثه قائلًا: "الأهلي قادر على مواصلة النجاحات بدعم الجمهور في الفترة المقبلة".