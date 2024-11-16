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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب سان مارينو في الدقائق الأخيرة مع ضيفه منتخب جبل طارق (1/1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بالمستوى الرابع والأخير بدوري أمم أوروبا.

سان مارينو تجبر جبل طارق على التعادل

ورفع منتخب جبل طارق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن سان مارينو في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب ليختنشتاين في المركز الثالث والأخير.

وسجل ليام والكر هدف تقدم منتخب جبل طارق من ضربة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يدرك نيكولا ناتي التعادل لسان مارينو في الدقيقة 90+1 بنفس الطريقة.