نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد المجر في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة هولندا والمجر وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

وخسر منتخب هولندا في الجولة الماضية من منتخب ألمانيا، بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في المجموعة الثالثة A برصيد 5 نقاط بينما يحتل منتخب المجر المركز الثالث بنفس عدد النقاط



موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية



من المقرر أن تقام مباراة هولندا والمجر يوم السبت 16 نوفمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD بنقل أحداث اللقاء.