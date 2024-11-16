نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار حاسم من كولر بشأن أشرف داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا بشأن المدافع المغربي أشرف داري مدافع القلعة الحمراء بسبب كثرة إصاباته.

مارسيل كولر أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي أن أشرف دراي يعاني من كثرة الإصابة وسينتظر عليه حيت يتعافي من إصابة كاحل القدم.

مستقبل داري

ولكن في حال تكرار إصاباته مرة أخرى سيضطر للموافقة على رحيله والاستغناء عنه في يناير المقبل.

ويتمسك السويسري مارسيل كولر بضم مدافع جديد في يناير لعدم قناعته بيوسف أيمن وكثرة إصابات أشرف داري منذ التعاقد معه.